Глава МИД Кубы назвал удары США по Йемену поощрением геноцида в секторе Газа

МИД Кубы осудил удары США по хуситам в Йемене. Об этом 13 января сообщил глава ведомства Бруно Родригес Паррилья.

«Мы осуждаем военные нападения США и союзников по НАТО в Йемене в нарушение международного права. Подобные действия поощряют геноцид в секторе Газа», — заявил министр в социальной сети X (бывш.Twitter).

Также он вновь призвал немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.

Минувшей ночью США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам в Йемене. Отмечалось, что атака пришлась на столицу страны Сану. Позже в Пентагоне заявили, что целью новой атаки была радарная установка хуситов.

13 января постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

Накануне Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он. Ранее он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер.

Первые атаки США и Великобритании на объекты хуситов в Йемене произошли в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны. Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.