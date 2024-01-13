Глава СЖР заявил о разделении российской журналистики на два лагеря

Сегодня в российский журналистике наблюдается четкое разделение на журналистов, уехавших за границу и работающих на врага, и на тех, кто остался и работает на благо страны и для победы. Об этом 12 января заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

В преддверии Дня российской печати 13 января, утвержденного президиумом Верховного совета России в 1991 году, Соловьев отметил, что у всех «болит душа» за спецоперацию.

«И во всех местах сейчас работают наши военкоры, хотя эта работа — одна из самых опасных. Приходилось и хоронить коллег, и федеральных коллег. По сути, сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, глава Союза отметил, что показательным периодом в новой истории российской журналистики стали ковидные времена, когда на прочность корреспондентов и редакторов испытывала и эпидемиологическая ситуация.

«За последние, наверно, три-четыре года мы пережили все вместе много потрясений. <…> И годы, когда был ковид, по сути это была такая, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, но в эти годы ковида многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив», — указал он, добавив, что многие журналисты проявили себя героически, зайдя в красную зону и проведя прямые включения.

Соловьев добавил, что в День российской печати во всех регионах страны пройдут торжественные встречи и награждения работников СМИ.

«Практически во всех регионах страны происходят какие-то встречи руководства регионов с журналисткой общественностью, награждения журналистов. Тринадцатого числа, конечно, по всей стране состоятся какие-то встречи, какие-то торжественные заседания, награждения журналистов, это очень важно», — заключил он.

Ранее, 12 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила победителей ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности «Совет Федерации — палата регионов». Конкурс российских СМИ проводится при поддержке СЖР. В этом году в нем участвовало более 250 материалов журналистов из 48 субъектов РФ.

До этого, 11 января, ведущий программы «Наука и техника» на телекаканале РЕН ТВ Михаил Борзенков удостоился премии правительства РФ. Награду за популяризацию науки, информирование о достижениях российских ученых и рассказ о передовых разработках также забрала руководитель программы Юлия Засько.