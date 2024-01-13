Площадь возгорания на складе в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. метров
Площадь возгорания складского помещения в Санкт-Петербурге увеличилась с 1 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м. Об этом 13 января сообщил источник «Известий».
О пожаре на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стало известно ранее в этот день. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности № 2. В ликвидации участвуют 20 единиц техники и 83 человека личного состава МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее днем, 12 января, ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).