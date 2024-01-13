MWM назвал самолет А-50У причиной повышенного риска летчиков ВСУ

Подразделения ВВС Украины несут тяжелые потери, а на фоне усиливающегося истощения средств противовоздушной обороны оставшиеся авиаподразделения подвержены большому риску, так как Россия активнее использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У, пишет 12 января портал Military Watch Magazine.

В материале указано, что к началу 2023 года на вооружении российской армии было семь А-50У наряду с тремя базовыми А-50. РФ использует системы дальнего радиолокационного обнаружения и наведения «летающий радар», что лишает самолеты противника шансов избежать удара.

«Преимущества усовершенствованной версии включают увеличение ресурса на 15–20%, что позволяет каждому самолету оставаться в воздухе более 9 часов без дозаправки, а также интеграцию радара Shmel II для замены устаревшего советского радара Shmel, что обеспечивает большую ситуационную осведомленность, включая способность обнаруживать запуски ракет на дальностях более 1 тыс. км и отслеживать истребители на дальностях до 33% дольше», — сообщает издание.

Таким образом, A-50У может отслеживать до 300 объектов и обеспечивать целеуказание до 40 сопровождающим боевым самолетам, в то время как оригинальный радар Shmel мог отслеживать только 200 объектов и предоставлять данные всего 20 самолетам, уточнили авторы.

«Уникальным преимуществом российского парка самолетов ДРЛОиУ, которое, как ожидается, сохранится в обозримом будущем, является его уникальный опыт эксплуатации в зоне боевых действий высокой интенсивности, чего не было ни у одного другого эксплуатанта таких самолетов более чем за два десятилетия. При этом ожидается, что операции на Украине значительно улучшат возможности А-50У для поддержки широкого спектра очень сложных операций», — отметили в публикации.

22 сентября 2023 года «Ростех» передал Воздушно-космическим силам России очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Современная аппаратура позволила снизить вес самолета и увеличить дальность полета и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач.

Год назад, в январе 2023 года, Минобороны сообщило, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, состоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России, помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей националистов Украины. В самолетах установлена мощная радиолокационная станция с излучением, которое направляется в разные стороны. Благодаря этому радар не имеет «мертвых зон» и способен обнаруживать самолеты пятого поколения.

А-50У — это модернизированная модель А-50, разработанная в советское время. Более новая модель может обнаруживать и сопровождать больше целей. Кроме того, самолеты получили экономичные двигатели — это позволяет дольше находиться в воздухе. Обнаружить самолет противника А-50У может за 600 км.