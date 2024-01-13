Депутат рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Лондона

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко едко прокомментировал подписание 12 января «исторического» соглашения Лондона и Киева о гарантиях безопасности для Украины. Свою позицию он выразил на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!» О. Бендер», — написал он.

Кучеренко посоветовал и дальше искать «какие-то гарантии», однако выразил уверенность, что в нашем мире их попросту не существует.

Ранее в пятницу, 12 января, стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о гарантиях безопасности. В офисе Сунака соглашение назвали историческим.

В преддверии визита британское правительство анонсировало увеличение объемов военной помощи Украине в следующем финансовом году до £2,5 млрд (около $3,2 млрд), а также поставку ей крупнейшей партии дронов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это соглашение Лондона и Киева «пустым». Подобные действия сенатор связал с желанием Британии вернуть утерянную ею после Второй мировой войны роль супердержавы.

При этом политолог Дмитрий Солонников оценил соглашение по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной как информационную кампанию, выгодную обеим сторонам. В первую очередь он отметил, что 10-летний срок соглашения крайне нереалистичен, так как невозможно предположить, что со страной будет через год-два.

До этого, 31 декабря 2023 года, газета The Times сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве, что Соединенное Королевство и другие страны намерены поддержать Украину даже при отказе США это делать в случае победы на выборах 2024 года бывшего американского президента Дональда Трампа.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

