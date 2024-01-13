NHK рассказал о разработке Японией плана эвакуации на случай тайваньского конфликта

Правительство Японии разработает план эвакуации жителей южных районов страны на случай конфликта вокруг Тайваня. Об этом в субботу, 13 января, сообщил телеканал NHK.

Решение было принято на фоне обеспокоенности Токио растущей активностью Пекина в регионе, утверждает телеканал. В рамках плана на лодках и самолетах может быть эвакуировано до 120 тыс. жителей островов Сакисима, Окинава и других в случае реальной чрезвычайной ситуации.

Предположительно, разработка первого этапа плана будет завершена к марту 2025 года.

Ранее в этот день на острове Тайвань стартовали выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать никаких сигналов выступающим за независимость острова. Заявление последовало после того, как США объявили, что отправят «неофициальную делегацию» на остров после проведения там выборов.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

Также в декабре председатель КНР в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.