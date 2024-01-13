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В Зеленогорске в результате ДТП пострадали семь человек

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Фото: t.me/gibdd124
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По факту ДТП с участием автобуса в Зеленогорске, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в субботу, 13 января.

«По факту ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадало семь человек, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», ؅— сказано в публикации.

По предварительной информации, авария произошла около 19:00 12 января на перекрестке, где сходятся улицы Октябрьская, Центральная, Первостроителей и Индустриальная. Автобус ПАЗ 32054 следовал по улице Октябрьская и совершал поворот через перекресток, когда произошло столкновение с двигавшемся во встречном направлении ВАЗ 21102.

Предположительно, 24-летний водитель автобуса не уступил дорогу 22-летнему водителю легковушке, у которой было преимущество. В результате аварии травмы разной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров легкового автомобиля. Все они госпитализированы.

Еще трое пострадавших оказались в автобусе, им была оказана медицинская помощь на месте.

Сотрудники СК РФ по региону выполняют необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 12 января, ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в Нижегородской области. По предварительной информации, автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В аварии погиб водитель фуры, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

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