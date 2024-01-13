Российские военные раздали новогодние подарки воспитанникам детского дома в Сирии

Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике (САР) доставили и раздали новогодние подарки воспитанникам детского дома в городе Латакия. Кадры с прошедшего праздника опубликовали 13 января в Минобороны РФ.

Руководство и ребята тепло встретили российских военнослужащих. Дети дружно звали Деда Мороза, танцевали со Снегурочкой, а потом с благодарностью приняли подарки. В новогодних наборах ребят ждали российские сладости, наборы для рисования, письменные принадлежности, игрушки и мячи.

Кроме того, сирийскому детскому дому передали теплые вещи, обогреватели и продуктовые наборы. В ответ губернатор Латакии Амер Исмаил Хилал поблагодарил российских военнослужащих от имени правительства и сирийского народа за постоянную поддержку.

По данным Минобороны РФ, за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) было проведено более 3,6 тыс. гуманитарных акций. Нуждающимся сирийским жителям доставили более 7,7 тыс. т продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Ранее, в октябре, сообщалось, что российские военнослужащие в Сирии доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Эль-Маль провинции Деръа. Они передали около 300 продовольственных наборов общей массой около 3 т. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, сахар и растительное масло.

Ранее, 29 сентября, в населенных пунктах Хан-Туман провинции Алеппо и Насрия провинции Дамаск российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предоставил продовольственную помощь весом 5,4 т в рамках двух гуманитарных миссий.