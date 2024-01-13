Российские военные раздали новогодние подарки детям в Сирии

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Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении
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В Ирландии прокомментировали жалобы Зеленского на недостаточную помощь США
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
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В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
Мир
Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО
Мир
Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти журналиста Гонсало Лиры
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана
Общество
Российские военные в ЛНР посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Мир
В Италии замминистра культуры заподозрили в краже картины XVII века
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Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Общество
Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.
Мир
Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

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