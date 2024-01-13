В Нью-Йорке прошла акция в поддержку Палестины и Йемена

В Нью-Йорке участники акции в поддержку Палестины и Йемена заблокировали Первую авеню возле штаб-квартиры ООН. Кадры демонстрации публикуют в субботу, 13 января, участники в социальных сетях.

Активисты держат в руках флаги и плакаты с призывами освободить Палестину и прекратить бомбежку Йемена.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно ранее в этот день. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Удар стал продолжением действий по конкретной военной цели, начатых 12 января и направленных на «снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие».

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

12 января американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.