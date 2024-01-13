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Хантер Байден согласился дать показания при определенном условии

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Фото: Global Look Press/Aaron Schwartz
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Сын действующего американского президента Хантер Байден заявил о готовности дать показания в случае, если получит «новую должным образом составленную повестку», сообщил New York Post со ссылкой на его адвоката. Однако республиканцы палаты представителей конгресса США заявили 12 января, что предложение Хантера «слишком незначительное и слишком запоздалое».

Байдену также пригрозили привлечь его к ответственности за неуважение к конгрессу, что карается 30 днями тюремного заключения, если он немедленно не назначит дату явки.

«Хотя мы будем работать над назначением даты дачи показаний, мы больше не потерпим никаких фокусов или задержек со стороны Хантера Байдена. Американский народ не потерпит, и палата представителей не обеспечит особого отношения к семье Байден», — сказано в заявлении республиканцев.

53-летний Хантер обратился к конгрессу через своего адвоката Эбби Лоуэлла после того, как ранее дважды отказался явиться для дачи показаний за закрытыми дверями. По словам адвоката, Хантер выступал за то, чтобы давать показания в открытом формате, чтобы исключить нелицеприятные для отца интерпретации его слов противниками действующего президента.

«Если вы направите новую, надлежащим образом составленную повестку, теперь, когда ведется должным образом санкционированное расследование по импичменту, мистер Байден согласится на слушание и дачу показаний. Мы примем такую повестку от имени мистера Байдена», — приводит издание слова Лоуэлла.

Судебный и надзорный комитеты палаты представителей отдельно проголосовали 10 января за привлечение Хантера к ответственности за неуважение к суду после того, как он сорвал слушания, что еще больше разозлило законодателей Республиканской партии.

Хантер уклонился от дачи показаний, запланированных и на 13 декабря. Вместо этого выступил с вызывающей речью на территории Капитолия, утверждая, что его отец не был «финансово вовлечен» в получение миллионов от предприятий за рубежом.

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И могут ли сына президента США признать виновным

11 января сын действующего президента США Хантер отказался признавать себя виновным в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. По мнению суда, сын президента потратил средства на «роскошный образ жизни».

10 января на заседании комитета палаты представителей поднимался вопрос о привлечении Хантера к ответственности за неуважение к конгрессу. Тогда член палаты представителей от Республиканской партии Южной Каролины Нэнси Мейс подвергла критике его поведение, и Байден выбежал из зала.

Тогда же член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания комитета палаты представителей по его делу о неуважении к конгрессу. Она подчеркнула, что Байден-младший испугался той правды, с которой пришлось бы столкнуться.

19 декабря сообщалось, что Хантер Байден 11 января предстанет перед федеральным окружным судом в Калифорнии по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн. Ему зачитают обвинения. Также суд определит, заключать ли его под стражу или отпустить под залог.

7 декабря Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. Отмечается, что он потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

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