США и Британия нанесли новый авиаудар по северу города Сана в Йемене

США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам в Йемене. Отмечается, что атака пришлась на столицу страны — город Сана. Об этом в субботу, 13 января, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

Также стало известно, что атака Вашингтона и Лондона была нацелена на авиабазу Аль-Дайлами, расположенную на севере Саны

Другие подробности произошедшего не приводятся. Официальных заявлений также пока не поступало.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

Накануне Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Первые атаки США и Великобритании на объекы хуситов в Йемене произошли в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.