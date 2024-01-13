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В двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

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Фото: t.me/mchsburyatia
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В Улан-Удэ в двух пожарах погибли три человека. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

«Огнеборцы тушили пожар в гараже по улице Репина. На момент прибытия первого подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона горел гараж», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале о первом инциденте.

В этом пожаре погиб один человек, чье тело было обнаружено под конструкцией после тушения.

Второе возгорание произошло на втором этаже в многоквартирном жилом доме по улице Гвардейская. Были спасены 12 человек, из них четверо детей. Еще двое были обнаружены и переданы медикам без признаков жизни. Их спасти не удалось. Пожар ликвидирован на общей площади 40 кв. м.

В настоящее время причины пожаров устанавливаются.

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Накануне четыре человека, в числе которых ребенок, погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Академика Комарова. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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