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В Ирландии прокомментировали жалобы Зеленского на недостаточную помощь США

Ирландский журналист Боуз: Зеленский быстро забывает оказанную Украине помощь США
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Президент Украины Владимир Зеленский лишь делает вид, что благодарен за оказанную США финансовую помощь, на самом же деле он быстро про нее забывает. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в пятницу, 12 января.

«Зеленский решил, что он благодарен американцам за их поддержку. Ну он вроде как благодарен… На самом деле он жалуется, что большая часть денег осталась в США», — написал он на странице в соцсети X.

Боуз добавил, что в Ирландии есть поговорка: «Съеденный хлеб скоро забывается». Тем самым он намекнул на то, что любая оказанная странами Запада помощь быстро уходит в прошлое, а вот упреки остаются.

Ранее, 11 января, Зеленский заявил, что в США осталось более 70% всех денег, которые были выделены на помощь Украине. Он отметил, что Республиканская партия США и конкретно кандидат в президенты губернатор Флориды Рон Десантис ставят под удар благосостояние украинских пенсионеров, так как в стране сейчас не хватает бюджетных средств на выплату им пенсий. Задержки с предоставлением финансовой помощи от союзных государств в таких условиях становятся фатальными, предупредил Зеленский.

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Ранее, 10 января, колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ. Это неравенство станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Между тем 1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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