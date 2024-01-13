За прошедшие сутки на краснолиманчком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проявили никакой активности, сообщил 13 января старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров. Он добавил, что российские авиация и артиллерия при этом поразили более 150 выявленных вражеских целей.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сказал он в беседе с «РИА Новости.

Шаров уточнил, что в районах Дроновки, Серебрянки и Северска российские артиллерия и авиация ударили по более чем 150 выявленным целям ВСУ. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно по 10 из них было нанесено поражение.

Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, резюмировал Шаров.

13 января Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских разведчиков группировки войск «Запад». Военнослужащие с помощью звукометрического комплекса артразведки «Пенициллин» вскрыли позиции и действия артиллерии ВСУ на купянском направлении спецоперации.

В тот же день подразделения Южной группировки войск отразили четыре контратаки ВСУ и нанесли поражение трем бригадам, в том числе 1-й президентской бригаде. Потери противника составили до 265 военнослужащих убитыми и ранеными, доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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