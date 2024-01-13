Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ

Подразделения Южной группировки войск отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение трем бригадам, в том числе 1-й президентской бригаде ВСУ, сообщил 13 января начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Новгородское, нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной, 10-й горно-штурмовой и 1-й президентской бригадам в районе Веселого и Клещеевки», — доложил он ТАСС.

Астафьев добавил, что потери противника составили до 265 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, российская артиллерия, противотанковые ракетные комплексы и дроны поразили пункт управления беспилотниками, опорный пункт и 25 вражеских блиндажей. Были также разбиты боевая машина пехоты и два пикапа.

Во время контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили четыре миномета, средствами ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

13 января Минобороны РФ показало, как ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила живую силу и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

8 января начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы были сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Верхнекаменки, Новомихайловки, Георгиевки, Курдюмовки и Спорного ДНР. Он отметил, что российские военные также нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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