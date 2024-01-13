Al Jazeera сообщил об оставшейся без электричества больнице в Газе

В больнице «Аль-Акса», которая находится в центральной части сектора Газа, отключилось электричество, поскольку топливо для генераторов закончилось. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera в пятницу, 12 января.

«В представительстве Газы СМИ заявили, что в генераторах больницы «Аль-Акса» не осталось топлива, в результате чего пациенты отделений интенсивной терапии и детских садов подвергаются крайнему риску смерти», — сказано в публикации.

Как отмечает телеканал, врачи вынуждены выполнять все медицинские манипуляции при свете фонариков и мобильных телефонов.

Ранее, 7 января, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ему ничего не известно о местонахождении сотни пациентов и медиков больницы «Аль-Акса». По его словам, в больнице осталось только пять врачей. При этом в настоящее время у них даже нет пищи. Кроме того, в больнице много раненых, которые нуждаются в помощи.

Тогда же член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

4 декабря ВОЗ сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.