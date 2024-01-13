Жители Мариуполя и Харцызска рассказали о сборе подписей в поддержку Путина

Жители Мариуполя и Харцызска в Донецкой Народной Республике (ДНР) отдают подписи в поддержку кандидата на должность президента РФ — действующего лидера страны Владимира Путина. «Известия» побывали на пунктах сбора подписей и пообщались с местными жителями.

«Это самый надежный человек, на которого мы можем положиться, поэтому только за него», — отметила одна из избирателей.

Другая местная жительница по имени Раиса, отдавшая свою подпись за Путина, выразила надежду, что он на верном, правильном пути, и долгожданный мир, который все ждут, скоро наступит.

«Мы занимаемся сбором подписей в поддержку самовыдвиженца на пост президента Владимира Владимировича Путина. Новогодние праздники выдались максимально активными: люди в конце декабря и в январе приходили и даже приезжали из других городов и ставили подписи», — рассказала активистка российских студенческих отрядов Анастасия.

Ранее, 12 января, на сайте президентской кампании появилась информация, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина собрано более 1,8 млн подписей.

До этого, 10 января, в центральный избирательный штаб Путина в Гостином Дворе поступили подписи в его поддержку еще из 12 регионов страны. Таким образом, все 89 субъектов РФ уже представили в штаб первые партии подписных листов.

21 декабря политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» заявила, что Путин, выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, опирается на широкий фундамент общественной поддержки. По ее словам, сопредседатели штаба Путина являются известными и авторитетными людьми в своих сферах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. 18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.