Постпред США при ООН оправдала атаки по Йемену отсутствием мирных решений

США атаковали хуситов в Йемене только потому, что все невоенные методы возвращения безопасности Красного моря для судоходства закончились. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд на созванном Россией заседании Совета безопасности ООН в пятницу, 12 января.

«Эти удары были пропорциональны и адекватны <...>. И они были осуществлены только после того, как все невоенные варианты доказали свою неспособность найти решение ответить на угрозу», — заявила она.

Она подчеркнула, что это решение не было легким для Вашингтона. Также она высказала мнение, что инициатива примирения должна исходить от хуситов. Деэскалация обстановки в Красном море, по ее словам, сейчас зависит от Йемена.

«Необходимо, чтобы деэскалация произошла, и чтобы она исходила от хуситов, которые ставят под угрозу наши судоходные маршруты», — заявила она.

В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания СБ ООН заявил, что удары США и Великобритании по объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене являются грубейшим нарушением Устава ООН, а псевдоправовые обоснования его в исполнении Белого дома не выдерживают никакой критики.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности, в связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Также в этот день американский президент Джо Байден в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Также 12 января представитель Пентагона рассказал подробности о ночном ударе по Йемену. США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов. Однако большого числа жертв в результате авиаударов США не ожидают, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.