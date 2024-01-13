Реклама
Прямой эфир
Армия
Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении
Политика
Наблюдателей из недружественных стран не пригласят на выборы президента РФ
Армия
Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
Мир
СМИ сообщили о новой атаке США и Британии на Йемен
Мир
Певица Саша Круглова с ансамблем песни и пляски выступила в зоне СВО
Мир
Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти журналиста Гонсало Лиры
Наука и техника
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Мир
Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана
Общество
Российские военные в ЛНР посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
Мир
В Харькове демонтировали барельеф Пушкина на станции метро
Мир
Тайвань сообщил о приближении к острову самолетов и кораблей Китая
Армия
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Армия
Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ
Общество
Найденные в мусоре сценарии сериала «Друзья» были проданы на аукционе за £22 тыс.
Мир
Небензя назвал удары США и их союзников по Йемену вооруженной агрессией

Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана

0
Фото: REUTERS/Central Command via X/Handout
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнесмен и политик Дональд Трамп раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена за авиаудары по Йемену, сравнив нынешние действия США с «самым позорным в истории страны моментом вывода войск из Афганистана», пишет 12 января CNN.

«Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ (организация «Исламское государство», ИГ — признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.), а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил едкое замечание о том, как США участвуют уже в трех войнах в мире, но совсем не замечают внутренней битвы на собственных госграницах, через которые нелегальные мигранты проникают в страну и притесняют граждан.

«Помните, это та же самая банда, которая «сдалась» в Афганистане, после чего никто не был привлечен к ответственности или уволен. Это был самый позорный момент в истории Соединенных Штатов. Сейчас мы ведем войны на Украине, в Израиле и Йемене, но не ведем «войны» на нашей южной границе. О, в этом всём большой смысл», — поиронизировал 45-й президент США.

Новая война на Ближнем Востоке: США и Британия ударили по Йемену
В ответ хуситы объявили мобилизацию и пообещали «поджечь весь регион»

12 января американский президент в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН, подчеркнул он.

Тогда же на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном Россией, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя назвал действия так называемой коалиции во главе с США грубо нарушающими статью 2 Устава ООН. Они являются очередным проявлением военной агрессии коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток, подчеркнул дипломат.

О начале атак США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024