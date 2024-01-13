Трамп сравнил удары Байдена по Йемену с «позорным» уходом из Афганистана

Бизнесмен и политик Дональд Трамп раскритиковал действующего американского президента Джо Байдена за авиаудары по Йемену, сравнив нынешние действия США с «самым позорным в истории страны моментом вывода войск из Афганистана», пишет 12 января CNN.

«Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ (организация «Исламское государство», ИГ — признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.), а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил едкое замечание о том, как США участвуют уже в трех войнах в мире, но совсем не замечают внутренней битвы на собственных госграницах, через которые нелегальные мигранты проникают в страну и притесняют граждан.

«Помните, это та же самая банда, которая «сдалась» в Афганистане, после чего никто не был привлечен к ответственности или уволен. Это был самый позорный момент в истории Соединенных Штатов. Сейчас мы ведем войны на Украине, в Израиле и Йемене, но не ведем «войны» на нашей южной границе. О, в этом всём большой смысл», — поиронизировал 45-й президент США.

12 января американский президент в письме к конгрессу подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так, США и союзники предприняли необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН, подчеркнул он.

Тогда же на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном Россией, постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя назвал действия так называемой коалиции во главе с США грубо нарушающими статью 2 Устава ООН. Они являются очередным проявлением военной агрессии коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток, подчеркнул дипломат.

О начале атак США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене стало известно в ночь на 12 января. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.