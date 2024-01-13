Кения собирается направить 10 тыс. граждан в Россию для трудоустройства

Власти Кении приняли решение направить 10 тыс. граждан в Россию для трудоустройства. Об этом в пятницу, 12 января, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.

«2,5 тыс. вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев. <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений. Германия: 250 тыс. рабочих мест, Израиль: 30 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве <...> Сербия: 20 тыс. рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 тыс. рабочих мест», — написал Мохамед в X (бывш. Twitter).

По его словам, президент Кении Уильям Руто стремится позиционировать государство как «конкурентоспособный источник профессиональной, квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы».

До этого, 9 января, генеральный директор ВНИИ труда Минтруда Дмитрий Платыгин сообщил, что в перспективе до 2030 года в РФ добавится еще более 2 млн рабочих мест к уже существующим. Он добавил, что рынок труда соискателя, который сформировался в 2023-м, продолжит развитие.