Синоптики спрогнозировали москвичам морозную погоду без осадков 13 января

Переменная облачность, без осадков, гололедица и до –19 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в субботу, 13 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –19 …–17 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до –26.

В Московской области прогнозируют от –16 до –21 градуса. Ночью может похолодать до –27, местами — до –30 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее ночью синоптики Гидрометцентра РФ объявили «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за сильного мороза, который ожидается ночью и утром в субботу, 13 января. Предупреждение будет действовать до 14:00 мск субботы. Столичный комплекс городского хозяйства попросил горожан в период мороза сократить время пребывания на улице.

До этого, 10 января, синоптики из «Яндекс Погоды» сделали прогноз на старый Новый год. Сообщается, что в Москве 13 января температура достигнет –14 градусов. На следующий день ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет –18 градусов, к середине дня поднимется до –10…–12 градусов.