Небензя напомнил о признаках геноцида в намерении Израиля затопить туннели в Газе

Планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой вызывают беспокойство в контексте катастрофической гуманитарной ситуации в регионе. Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, напомнил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН 12 января постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Он заявил, что в соответствии со статьями 23 и 59 IV Женевской конвенции на оккупирующей державе лежат специальные обязательства по обеспечению мирного населения предметами первой необходимости.

«На этом фоне и на фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают и планы Израиля по затоплению туннелей в Газе морской водой, а речь идет, по разным оценкам, о заполнении 1300 коридоров общей протяженностью 500 км (1,5 млн кубометров воды)», — сказал дипломат.

Небензя особо подчеркнул, что последствия загрязнения грунтовых вод — единственного источника запасов пресной воды для населения Газы — сохранится на века. Реализация подобных планов грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию анклава фактически непригодной для жизни.

«Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида согласно подпункту «с», статьи 2 Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — резюмировал российский постпред.

8 декабря первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский отметил: если Израиль решит затопить тоннели в секторе Газа, действия страны будут считаться военным преступлением. Дипломат добавил, что уже идут обсуждения с США практической возможности затопления — хватит ли воды, позволит ли конструкция.

4 декабря сообщалось, что власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных туннелей в секторе Газа, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.