Захарова удивилась найденному Байденом в Уставе ООН оправданию ударов по Йемену

Оправдания американского президента Джо Байдена, который заявил 12 января в письме конгрессу о том, что удары США и союзников по Йемену соответствовали международному праву и Уставу ООН, изумили официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Хотелось бы понять, по какой статье Устава ООН действовали США и Британия», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее в этот день Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

В письме к конгрессу в этот день Байден подробно описал причины авиаударов по Йемену и заявил, что были предприняты «адекватные ситуации действия». Так ,США и союзники предприняли необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом, подчеркнул он.

Также 12 января представитель Пентагона рассказал подробности о ночном ударе по Йемену. США и союзники ударили почти по 30 различным объектам Йемена за ночь, использовав более 150 боеприпасов. Однако большого числа жертв в результате авиаударов США не ожидают, поскольку атакованные цели располагались в незаселенных районах.

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.