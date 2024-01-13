Подразделение младшего сержанта Александра Букова занимало оборону на одном из важных направлений, когда поступила задача вклиниться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взять штурмом опорный пункт и удерживать его для продолжения наступления основными силами. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в субботу, 13 января, рассказали в Минобороны.

Завязав бой, подразделение Букова постепенно продвигалось в направлении опорного пункта ВСУ. Младший сержант поддерживал наступающих огнем из пулемета, своевременно подавляя наиболее опасные огневые точки противника.

В ходе боя Буков со своей огневой позиции обнаружил подкрепление ВСУ на автомобиле. Точным огнем из пулемета он повредил автомобиль и уничтожил часть группы боевиков. Противник на опорном пункте, не получив подкрепления, был уничтожен. После взятия опорного пункта младший сержант оказывал помощь раненым товарищам и организовывал их эвакуацию.

Благодаря мужеству и грамотным действиям младшего сержанта Букова был взят важный опорный пункт противника и обеспечено дальнейшее продвижение основных сил ВС РФ.

Тем временем сержант Алексей Кассихин получил задачу доставить боеприпасы одному из артиллерийских дивизионов, который поддерживал обороняющиеся российские подразделения.

Выдвинувшись в назначенный район, сержант обнаружил, что противник взял под огневой контроль участок дороги, который было необходимо преодолеть. Тщательно продумав маршрут, Кассихин на максимальной скорости начал движение.

Несмотря на близкие артиллерийские разрывы, сержант уверенно вел автомобиль сквозь простреливаемый участок дороги. Не снижая скорости, беспрерывно маневрируя, он преодолел опасный участок маршрута и вовремя доставил боеприпасы российским артиллеристам.

Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Кассихина боеприпасы были доставлены в кратчайший срок, что позволило предотвратить прорывы обороны российских войск на важном тактическом направлении.

Днем ранее, 12 января, в Минобороны РФ рассказали, как гвардии рядовой Никита Скубак в составе подразделения охранял район дислокации мотострелковой роты, когда на передовом наблюдательном пункте обнаружил в прилегающем лесном массиве вооруженную группу противника. Рядовой смог оперативно передать координаты нескольких вражеских групп и пресечь их намерения.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев встретился с добровольцами отряда «Барс» на запорожском направлении спецоперации. Они рассказали ему о ситуации на передовой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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