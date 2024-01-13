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В ВСУ попросили США предоставить устаревшие самолеты А-10 Thunderbolt

Генерал ВСУ Сырский призвал поставить Киеву устаревшие американские штурмовики A-10
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Фото: Global Look Press/SMG
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Штурмовики А-10 Thunderbolt производства США могли бы оказаться полезны Вооруженным силам Украины (ВСУ), несмотря на устаревшую конструкцию. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью информагентству Reuters в пятницу, 12 января.

«Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы. <…> Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя и имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей в качестве помощи пехоте», — сообщил он.

В информагентстве пояснили, что этот самолет находится на вооружении США еще с 1970-х годов.

Сырский также подчеркнул, что ВСУ могут пригодиться ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.

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Ранее, 11 января, США приостановили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на оказание финансовой помощи. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

Перед этим, 10 января, колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у Киева запасного плана на случай, если Евросоюз не направит стране дополнительные средства.

7 января глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

3 января Кирби сообщил, что направленный Украине 27 декабря 2023 года пакет американской помощи будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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