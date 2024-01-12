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Небензя заявил о нарушении США и союзниками резолюции СБ ООН по Красному морю

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Фото: соцсети
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США и их союзники нарушили принятую на днях резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН, нанеся удары по объектам в Йемене. Об этом 12 января заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Ранее на этой неделе СБ ООН принял документ, который включал требование к хуситам прекратить атаки на корабли в Красном море. При этом вчера, в ночь на 12 января, США нанесли удары по целям хуситов в Йемене, назвав это самообороной.

«Потому что [резолюция] была немедленно нарушена», — цитирует ТАСС слова Небензи, который таким образом отвечал на вопрос журналистов, почему РФ созвала это заседание.

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Ранее, 11 января, СБ ООН принял резолюцию США и Японии, которая требует от йеменских хуситов немедленного прекращения атак на суда в Красном море. По словам Небензи, резолюция США политизирована, с ее помощью Вашингтон хочет легитимизировать действия своей коалиции в Красном море. За документ проголосовали тогда 11 стран, воздержались четыре — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик. Москва предлагала три поправки к тексту, но Вашингтон и Лондон выступили против них.

После этого, ночью 12 января, США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена по подконтрольным движению районам страны. Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». Сообщалось, что коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда, удары наносились с самолетов, кораблей и подводных лодок. В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шестеро ранены.

Президент США Джо Байден заявил, что атака стала ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, и указал, что мера имела оборонительный характер. По его словам, удары были совершены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи сказал, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Йемену угрозой миру и безопасности. В связи с ними Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

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