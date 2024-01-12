В Белом доме заявили об отсутствии намерений разжечь войну с Йеменом

В Вашингтоне не намерены начинать войну с хуситами в Йемене, целью атаки США и Великобритании 11 января было предотвратить дальнейшую агрессию. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-конференции в пятницу, 12 января, слова политика цитирует издание The Hill.

«Мы не заинтересованы в войне с Йеменом. <…> Всё, что делал президент, было направлено на предотвращение любой эскалации конфликта, включая столкновения прошлой ночью», — сказал он.

Кроме того, Кирби подчеркнул, что президент США Джо Байден убежден в законности предпринятых накануне действий против хуситов.

«Мы очень довольны и уверены в законных полномочиях, которыми воспользовался президент для проведения этих ударов», — заявил координатор Белого дома журналистам.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шестеро ранены.

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи сказал, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.