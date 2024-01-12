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Киевский эксперт рассказал об ударах ВС РФ по объектам логистики ВСУ

Киевский эксперт Жирохов: РФ подрывами мостов создает ВСУ проблемы с логистикой
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожают на Украине мосты и коммуникации, чтобы создать логистические сложности ВСУ, заявил 12 января на YouTube-канале «Фабрика новостей» киевский военный эксперт Михаил Жирохов.

«В последнее время Россия очень мощно бьет по коммуникациям — мостам. <…> Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают», — отметил он.

Эксперт предположил, что подобная тактика позволит российским войскам создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ.

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11 января британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что НАТО была шокирована последствиями ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины. По его словам, Киеву было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

6 января Меркурис обратил внимание на то, что массированные удары российских военных по объектам украинской армии вызвали паническую истерику у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так он прокомментировал выступление украинского главкома в Верховной раде, в котором тот эмоционально пожаловался на тяжелое положение ВСУ.

С конца декабря ВС РФ продолжает активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные нанесли высокоточные удары по военным объектам ВСУ и центрам принятия решений в Харькове. 2 января российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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