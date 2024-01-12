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Военный эксперт рассказал о трудностях эксплуатации западной техники ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: западную технику тяжело обслуживать
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Западная техника, переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ), сильно отличается друг от друга в вопросах обслуживания и управления, что делает ее эксплуатацию трудной для украинских военнослужащих. Об этом военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил в пятницу, 12 января.

«К западному оружию нужно относиться серьезно. Например, были проблемы с HIMARS, но сейчас к ним более или менее приспособились. С артиллерией получилось так, что дальность огня у них намного больше, чем у нас, но эту проблему мы сейчас преодолеваем», — рассказал военный в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что для России много проблем создавали и надводные дроны.

При этом эксперт высказал мнение, что у западной техники есть и ряд недостатков. Прежде всего это неприспособленность к боевым действиям в таких погодных условиях, даже если брать южное, а не северное направление.

«Другая проблема — это разносортица. Что бы ни говорилось о натовских стандартах, но французские отличаются от итальянских, итальянские от американских и так далее. Когда есть такая разносортица, эксплуатация становится очень трудной, тем более что профессионалов становится всё меньше. А вся западная техника между тем требует квалифицированного обслуживания», — заключил Дандыкин.

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Накануне военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. Он назвал это вооружение малоэффективным.

10 января военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что западная техника ВСУ — колесная и гусеничная — вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения СВО, передает RT.

По его словам, на некоторых участках снежные заносы буквально парализовали снабжение войск, ротацию и эвакуацию, сообщает телеканал «360».

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул во время проведения специальной военной операции (СВО), сообщает телеканал «Звезда».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украины.

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