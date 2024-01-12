Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае

Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей в Республике Алтай. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Подростки 12–13 лет ушли гулять на гору Тугаю. В МЧС России они позвонили по телефону и сообщили, что заблудились и замерзают. Один из них не мог самостоятельно передвигаться. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовав пять километров тропы, нашли пропавших», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что одного мальчика пришлось транспортировать с помощью акьи (спасательных саней). Всех их передали медикам.

Ранее в этот день на озере Байкал сотрудники МЧС спасли рыбаков с двух дрейфующих льдин. Всего в операции были задействованы 12 спасателей и пять единиц техники.