Реклама
Прямой эфир
Общество
Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
Мир
СМИ сообщили об отсутствии проверок местоположения немецкого оружия на Украине
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км
Мир
В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Экономика
ЛУКОЙЛ сообщил о приостановке работы на нижегородском заводе
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
На теле погибшей в Кемере россиянки не обнаружили следов насилия
Мир
Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ
Общество
Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина
Страна
Две купели организуют в Чите на Крещение
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Мир
В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры
Сюжет:

СМИ: старшина ВСУ убил замкомандира роты и совершил суицид

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старшина Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил заместителя командира роты, после чего покончил собой. Об этом 12 января сообщило издание Николаевской области «Никвести».

«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — пишут журналисты.

По данным издания, инцидент произошел 7 января. Также уточняется, что информацию о происшествии подтвердил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов.

В настоящее время идет проверка обстоятельств произошедшего.

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации
И как набор 500 тыс. человек в ВСУ влияет на президентскую кампанию в США

В октябре украинский военный в ходе конфликта застрелил в Киеве двух боевых товарищей и скрылся с места преступления, однако спустя два часа был задержан. На момент убийства военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024