СМИ: старшина ВСУ убил замкомандира роты и совершил суицид
Старшина Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил заместителя командира роты, после чего покончил собой. Об этом 12 января сообщило издание Николаевской области «Никвести».
«В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты», — пишут журналисты.
По данным издания, инцидент произошел 7 января. Также уточняется, что информацию о происшествии подтвердил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов.
В настоящее время идет проверка обстоятельств произошедшего.
В октябре украинский военный в ходе конфликта застрелил в Киеве двух боевых товарищей и скрылся с места преступления, однако спустя два часа был задержан. На момент убийства военный находился в состоянии алкогольного опьянения.