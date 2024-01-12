Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП в Нижегородской области

Грузовик столкнулся с автобусом на 3-м км объездной трассы города Кстово в Нижегородской области, в результате аварии один человек погиб, еще 11 — пострадали. Об этом 12 января сообщили местные СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно сообщалось, что автобус «ПАЗ», перевозивший рабочих, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком.

В местной Гострудинспекции тем временем сообщили, что погибший — водитель фуры. Девять пострадавших доставлены в стационары медицинских учреждений.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.

Ранее в этот день в Тюменской области на федеральной трассе у большегруза оборвало прицеп, который выбросило на встречную полосу. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.