СМИ сообщили об отсутствии проверок местоположения немецкого оружия на Украине

Правительство Германии только дважды за 2023 год проверило местоположение немецкого экспортного оружия, при этом вооружения, поставленные конкретно на Украину, не проверялись ни разу. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на запрос представителя партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Севима Дагделена.

«Федеральное правительство за последний год всего лишь в двух случаях проверило на местах, осталась ли экспортная продукция военного назначения в стране-получателе <...> На Украине, <...> являющейся главным получателем немецких вооружений, не проводилось никаких проверок», — говорится в публикации.

Так, проверки были проведены на Тайване и в Кабо-Верде, однако никаких нарушений выявлено не было. При этом всего с 2017 года было проведено не больше десятка проверок в разных странах.

Ранее, 4 января, Германия передала Украине еще один пакет военной помощи, в который вошли 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder, боеприпасы для танков Leopard 2 современной модификации A6 и система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex. Также Германия передала Украине специальное защитное снаряжение — 2 тыс. зимних камуфляжных пончо, более 55 тыс. боевых шлемов, 212 систем обнаружения дронов и 1162 зимние маскировочные сетки.

Ранее, 22 декабря, ФРГ передала Киеву новую партию военной помощи. В нее вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1.

Кроме того, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине. Однако он заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки.

Ранее, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.