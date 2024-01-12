Новосибирск получит еще 49 новых троллейбусов в 2024 году

Новосибирская область в 2024 году ожидает поступление еще 49 новых троллейбусов с автономным ходом. Все они будут работать на маршрутах областного центра, сообщает региональное правительство.

«Подвижной состав распределят на два маршрута: № 5 получит 26 троллейбусов, а № 23 — 23 троллейбуса. Это позволит заменить старую технику, и существенно повысит качество оказания транспортных услуг», — цитирует главу минтранса Анатолия Костылевского издание VN.ru.

Транспорт поступит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году по нему же город получил девять троллейбусов, способных работать без подключения к контактной сети.

Как уточняет Sib.fm, общественный транспорт в регионе обновляют и по другим программам. В 2023 году власти приняли решение о приобретении в лизинг 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Из них 80 уже прибыли в Новосибирск. В 2024-м планируется закупить еще 80.