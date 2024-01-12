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Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Множество мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины не проходили необходимую подготовку. Об этом 12 января заявил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

«Много получаем историй, когда человека мобилизовали, он научился якобы, имеет пройденный курс, на передовой, а потом оказывается, что он одну гранату бросил и больше никаких навыков», — поделился народный депутат в эфире телемарафона «Единые новости».

Политик рассказал, что Верховная рада внесла поправки в законопроект о мобилизации, в которых прямым текстом прописала требования к курсам подготовки военнослужащих. Также он отметил, что в законопроекте «есть проблемы и их немало», например, в нем были обнаружены нормы, нарушающие права человека.

Относительно рассылок повесток на электронные почты граждан Украины, Арахамия также выразил сомнения, потому что «непонятно, в какой момент начинается уголовная ответственность за уклонение», ведь не все имеют доступ к электронному почтовому ящику.

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Ранее в этот день The Times написала, что на фоне нового закона о мобилизации из Украины сбежит еще больше граждан. Как уточняет автор материала, в стране наблюдается хроническая усталость граждан от конфликта, нехватка вооружения, а ВСУ несут тяжелые потери.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование Вооруженных сил Украины не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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