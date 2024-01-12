Госэкспертиза одобрила проект нового поликлинического комплекса на Сахалине

Госэкспертиза Сахалинской области выдала положительное заключение на проект строительства нового амбулаторно-поликлинического комплекса в Холмске. Об этом региональный минстрой сообщает в своем Telegram-канале.

Под строительство определен участок на улице Советской. Планировка территории уже частично проведена, известно, что участок свободен от застройки и пересечен инженерными сетями.

Проект предусматривает строительство двух трехэтажных и двух четырехэтажных блоков, соединенных между собой. На первом этаже обустроят вестибюльные группы, на втором — кабинеты восстановительного лечения, блок клинико-диагностической лаборатории, кабинеты врачей детского отделения, терапевтическое отделение взрослого отделения.

На третьем этаже разместят дневной стационар, кабинеты врачей детского и взрослого отделений, а четвертый этаж отдадут под женскую консультацию, кабинеты администрации медучреждения и блок телемедицинских консультативно-диагностических кабинетов, пишет ИА SakhalinMedia.

Ожидается, что новый амбулаторно-поликлинический комплекс будет рассчитан на 600 посещений в смену. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Сроки строительства в сообщении минстроя не называются.