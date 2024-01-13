Обратный эффект: в Европе наблюдается рекордный обвал промышленности

Европа и Россия вошли в 2024 год по-разному. Промышленность крупнейшего «локомотива» ЕС — Германии — сократилась рекордно за последние три года. Российская, напротив, взлетела максимально за последние семь лет, несмотря на все западные ограничения. Бурный рост производства тянет вперед экономику, рост ВВП оказался выше прогнозов. В Европе начали понимать, что санкции вышли ей самой боком. Подробнее — в материале «Известий».

Рекордный обвал

К концу 2023-го промышленность Германии обвалилась почти на 5% в годовом выражении. Объемы производства в стране сокращаются уже шестой месяц подряд, а настроения предпринимателей ухудшились до уровня пандемии.

В ноябре 2023 года объем промышленного производства в Германии снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Ноябрьский обвал промышленности стал самым масштабным с февраля 2021-го, когда Европа оправлялась от последствий пандемии.

Фото: Global Look Press/Dirk Waem

Справка «Известий» В 2021 году Россия обогнала по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, Германию, вытеснив из пятерки крупнейших стран мира самую большую европейскую экономику. Таким образом, Россия стала первой экономикой Европы. В 2022 году ВВП России (по ППС) составил $5,327 трлн, ВВП Германии — $5,323 трлн, Японии, которая занимает 4-е место в мире, — $5,704 трлн. У следующей по величине европейской экономики — Франции ВВП по ППС почти на треть меньше российского. В 2023 году реальный темп роста ВВП России, по оценке, составил 3,5 %, в то время как в Германии, по оценкам международных экспертов, в 2023 году наблюдалось снижение ВВП (–0,3–0,5 %). Одновременно темпы роста ВВП Японии на горизонте пяти лет, по оценке международных экспертов, будут находиться в диапазоне 0,4–1 % в год. В России темпы роста ВВП на том же горизонте будут составлять 1,5–2,3 %. С учетом этого Россия может обогнать экономику Японии и стать четвертой экономикой мира уже в 2027 году.

Согласно опубликованному в начале января отчету агентства S&P Global и Гамбургского коммерческого банка, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе ФРГ уже на протяжении полутора лет непрерывно остается ниже отметки 50 пунктов. То есть ситуация в отрасли ухудшается.

«Предприятия стали сокращать численность сотрудников, особенно в сегменте промежуточных товаров. Деловая активность упала. Особенно тяжелая ситуация складывается в энергоемких отраслях промышленности», — говорится в докладе.

Затянуло в рецессию

По оценкам Еврокомиссии, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%. Да и в целом в ЕС всё плохо. Дорогие энергоносители, спад промышленного производства, высокая инфляция, слабая потребительская активность, спорная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) — вот главные негативные факторы.

Фото: Global Look Press/Chen Xu

Самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии — 2,6%, за ней следует Ирландия — 0,9%. При этом самый большой рост ВВП в ЕС в 2023 году будет отмечен на Мальте — 4% и в Хорватии — 2,6%.

«Экономический рост замер, несмотря на программу стимулирования на сумму €800 млрд, развернутую по всему блоку. И теперь насущная задача Еврокомиссии — дать толчок умирающей экономике ЕС и падающей глобальной конкурентоспособности», — отмечает Financial Times.

Пока меры не работают. Как констатировал европейский регулятор, высокая инфляция и вялая деловая активность продолжают оказывать мощное давление на рынки блока.

«Французская экономика погружается в пучину рецессии», — отмечают экономисты Гамбургского коммерческого банка.

«Нас убивают»

Последствия антироссийских санкций не заставили себя ждать: промышленность подкосил разгон цен на энергоносители на фоне антироссийских санкций. Вдобавок для борьбы с инфляцией Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал повышать ставки. В результате европейский бизнес столкнулся с проблемой рефинансирования долгов.

Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Наконец, европейские бюджеты изрядно потрепало рвение политиков выделять всё новые транши финансовой помощи Украине. Наблюдатели констатируют, что экономика Европы измучена бессмысленными вливаниями в заведомо проигрышное дело в ущерб собственным гражданам и бизнесу.

Во Франции уже схватились за голову. Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По словам французского политика, в стране произошел «масштабный крах производства».

«Антироссийские санкции убивают нас взлетом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» — возмутился он. Филиппо призвал и к отмене ограничительных меры против России, и даже к выходу Франции из Евросоюза и «экономическому патриотизму».

— Один только энергокризис заставил ведущие европейские страны настолько взвинтить цены на энергоносители, что это вылилось в непоправимые для частного предпринимателя проблемы. К примеру, во Франции за 2023 год обанкротились 55 492 предприятия, в Германии в сравнении с 2022 годом количество банкротств выросло на 25%, даже в США показатель вырос на 30%. Санкции нанесли Западу непоправимый вред. Неудивительно, что сейчас мы наблюдаем медленное, но уверенное переключение внимания Запада с тематики кризиса на Украине к собственным проблемам, — констатирует Олег Воробьев, бизнесмен, член генерального совета «Деловой России».

Фото: Global Look Press/Jan Woitas

«Пик преодолела»

В России ситуация совсем иная. Бурный рост промышленности в ноябре 2023 года стал рекордным за последние семь лет. По данным S&P Global, глобальный индекс деловой активности в России вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре. Активность в производственном секторе России выросла до рекордных показателей 2017 года. Темпы роста занятости в реальном секторе — самые высокие за 23 года.

Обрабатывающая промышленность за 11 месяцев 2023 года прибавила 7,5% к аналогичному периоду 2022 года. Здесь и гособоронзаказ, и активное импортозамещение, которое стимулировал исход иностранных компаний из России.

— Импортозамещение, локализация технологии и производства позволяют российской экономики по ряду направлений достичь высокого уровня суверенитета, который создает благоприятные условия для развития реального сектора экономики. Так, например, собственная технология крупнотоннажного сжижения природного газа позволила успешно ввести в эксплуатацию первую очередь крупнейшего СПГ-завода «Арктик СПГ-2», что ощутимо повысило экспортный потенциал российской СПГ-индустрии, — отмечает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании ООО «Энергия Плюс».

В условиях отрезанности от прежних деловых партнеров Россия взяла курс на новые рынки и взаиморасчеты в нацвалютах, тем самым методично снижая прямую зависимость от прозападной гегемонии доллара и евро. Резко поднялся сектор отечественного производства, так как освободились целые ниши, которые нужно было занимать либо новым импортом, либо собственными мощностями и брендами, добавляет Олег Воробьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Аналитики констатируют, что пик разрушительного эффекта западных санкций экономика России преодолела. Уже замещены ключевые технологии и оборудование, найдены альтернативные экспортные направления, сформирован блок дружественных государств-партнеров.

Государство активно инвестирует в масштабные долгосрочные проекты — поддержку IT-отрасли, развитие транспортной инфраструктуры, организацию производства инновационных технологий, развитие региональных производственных кластеров.