Три моста отремонтируют на дорогах местного значения в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в 2024 году планируют отремонтировать три моста, расположенных на дорогах местного значения. Об этом ИА Stavropol.Media сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Речь идет о двух переправах в Невинномысске и одной — в Пятигорске. В последнем случае планируется не только реконструировать сам мост, но и заменить на нем трамвайные пути.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на дорогах местного значения входят в региональную госпрограмму «Развитие транспортной системы». В 2023 году по ней обновили пять мостов, из них два в Новоселицком округе и по одному в Арзгирском, Кочубеевском и Александровском округах.

«Некоторые сооружения служат более 50–60 лет. В ближайшие годы нужно сделать передвижение по обновленным путепроводам и мостам удобным и безопасным», — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

Ведется ремонт переправ и на дорогах регионального значения. Так, в прошлом году работы завершили на сооружениях через реку Горькая на дороге Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды и через реку Малая Кугульта на дороге Безопасное – Подлесное.