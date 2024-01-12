В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта

Удары США и Великобритании по территории Йемена несут в себе риски расширения ближневосточного конфликта. Об этом 12 января заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

«Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, способствует ли «ситуация в Красном море» расползанию ситуации в секторе Газа.

Ранее в этот день советник по СМИ премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил, что удары США и Великобритании по Йемену являются неоправданной агрессией и повышают интенсивность конфликта в регионе.

Ночью 12 января США и Великобритания провели военную операцию против хуситов в Йемене. Атака была совершена в подконтрольных движению районах страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты «Томагавк». В результате погибли пять бойцов хуситов, еще шестеро ранены.

Президент США Джо Байден подтвердил атаку. По его словам, удары стали ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Американский лидер указал, что атака имела оборонительный характер.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи сказал, что США и Великобритания заплатят за нападение на их территории.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.