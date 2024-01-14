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Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Российский поэт, библиограф и публицист Лев Рубинштейн скончался в возрасте 76 лет. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь Мария.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она на своей странице в «Живом Журнале».

8 января поэта сбил автомобиль в Москве. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивалось как тяжелое и нестабильное.

На следующий день департамент транспорта Москвы сообщил, что сбивший поэта водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, французский, финский, шведский, польский и другие языки.

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