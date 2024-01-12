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СК проверит инцидент с нападением на школьниц в маршрутке в Свердловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента с нападением водителя маршрутного автобуса на несовершеннолетних пассажирок в Нижнем Тагиле. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе комитета.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в тексте пресс-службы, опубликованном в Telegram.

Согласно данным СК, инцидент произошел вечером 10 января в Тагилстроевском районе города. Водитель общественного транспорта оскорбил двух несовершеннолетних девушек и напал на них.

В ведомстве добавили, что органами СК России по Свердловской области организована проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров»).

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Ранее, 20 декабря, в Смоленской области водитель автобуса высадил женщину с тремя детьми поздно вечером на дороге возле леса, им пришлось идти до дома около 5 км. Тогда СК РФ была также организована проверка в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

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