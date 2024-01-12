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Четыре новых спортивных зала откроют в Якутии в январе

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В Якутии до конца января планируют открыть четыре новых спортивных зала. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Три спортивных модульных зала возвели для гимназии города Алдан, средних школ № 10 и 20 Якутска. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием для проведения школьных занятий и занятий во внеурочное время.

Четвертый спортобъект построили в селе Хатассы в Якутске. Площадь двухэтажного здания спорткомплекса составляет 2,3 тыс. кв. м, оно рассчитано на 400 мест, пишет ИА YakutiaMedia.

Всего за последние пять на территории республики открыли 32 крупных спортобъекта.

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