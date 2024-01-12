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«Роскосмос» сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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В результате маневра двигателей «Прогресса МС-24» была произведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), после чего ее высота увеличилась на 2,9 км. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«В 19:30 мск включились двигатели «Прогресса МС-24», проработали 1053,7 секунд и выдали импульс величиной 1,65 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,9 км и составила 418,53 км над поверхностью Земли», — говорится в сообщении.

В госкорпорации также добавили, что это происходит в рамках подготовки к отправке на МКС весной этого года пилотируемого корабля «Союз МС-25» с международным экипажем на борту. Так, на станцию прибудут участница полета из Белоруссии Марина Василевская, астронавт NASA Трейси Дайсон и космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий. Через 12 суток Олег и Марина вернутся на Землю вместе с астронавтом Лорой О'Харой, которая уже четыре месяца работает на станции.

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Ранее, 23 декабря, российские специалисты также скорректировали орбиту МКС при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24». Тогда после осуществленного маневра средняя высота орбиты станции была увеличена на 3,2 км и по итогу составила 417,70 км над поверхностью Земли.

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