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Реконструкцию одной из дорог на Сахалине завершили на три года раньше срока

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В Сахалинской области на три года раньше запланированного срока завершили реконструкцию автодороги Невельск – Томари – аэропорт в Томаринском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как рассказал и.о. руководителя Сахалинавтодора Алексей Каверзнев, подрядчик, которым выступило АО «СУ-4», построил 15 водопропускных труд, обустроил земляное полотно и уложил 11 км асфальта, а также установил около 6 тыс. пог. м барьерного ограждения и 60 дорожных знаков.

Работы стартовали в июле 2020 года и, согласно контракту, должны были завершиться в октябре 2026-го. Однако, по словам, Каверзнева, подрядчик изначально взял высокие темпы, что позволило сдать объект на три года раньше срока.

Автодорога соединяет села Красногорск и Айнское, уточняет ИА SakhalinMedia. Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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