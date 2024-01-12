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Полиция начала проверку после эротического шоу перед детьми на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полиция на Кубани начала проверку после новогоднего эротического шоу в присутствии детей. Об этом 12 января сообщили «РИА Новости» в краевом ГУ МВД РФ.

Ранее в Сети распространился видеоролик с новогоднего представления в доме культуры Шабельского, где за ширмой актеры имитировали половой акт. На кадрах Дед Мороз также играл свою роль без штанов.

Согласно информации полиции, в администрации села Шабельское прошло представление в местном доме культуры, у которого был указан возрастной ценз «18+». При этом зрители присутствовали на мероприятии вместе с детьми.

«Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Власти сельского поселения сообщили, что все сотрудники дома культуры были уволены, 12 января свой пост покинул глава Шабельского.

Ранее, в декабре, в московском клубе Mutabor состоялась «Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на которое были приглашены звезды шоу-бизнеса, одетые по дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.

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