Муниципалитеты Приморья получили более 40 новых школьных автобусов

Между муниципалитетами Приморского края распределили 49 новых школьных автобусов. Передача машин состоялась в пятницу, 12 января, сообщает региональное правительство.

Школьные автобусы получили шесть городских и 11 муниципальных округов, четыре района, а также пять коррекционных школ-интернатов в селах Гражданка и Ракитное, городах Владивосток и Лесозаводск.

Как уточняет ИА PrimaMedia, это первая партия школьных автобусов, поступившая в регион в 2024 году. Всего за последние шесть лет для региона по федеральной программе было приобретено 254 школьных автобуса.

В декабре сообщалось, что в Рязань поступила партия из 10 новых автобусов, предназначенных для перевозки школьников. В ноябре регион уже получил партию из 32 школьных автобусов.