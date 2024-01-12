Жители Новгородской области предложили «сильные идеи для нового времени»

Жители Новгородской области, которые принимают участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», предложили ряд проектов, направленных на повышение качества жизни, развитие технологий и предпринимательства.

Как сообщили организаторы, заявки на участие в форуме принимаются до 31 января. Лучшие идеи представят руководству страны.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин положительно оценил проведение данного форума. «Всегда есть какой-то промежуток между словом, идеей и делом. Но если нет идеи, которая бы овладевала умами, никогда не появится и дело, конкретный результат. Поэтому сильные идеи сегодня очень важны — и президенту, и всем нам, чтобы страна развивалась быстро и в правильном направлении», — подчеркнул Никитин.

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, форум дает возможность участникам заявить о себе и реализовать свой проект. «Новгородцы уже активно участвуют, и мы очень надеемся, что до конца января получим еще немало достойных, интересных идей и проектов от жителей региона — как по улучшению социальной сферы, так и по другим направлениям», — сказала Чупшева во время встречи с представителями бизнеса и студенческого сообщества Новгородской области.

Кроме того, на встрече обсудили участие жителей региона во втором конкурсе брендов «Знай наших». Всего от предпринимателей страны поступило более 3 тыс. заявок, от Новгородской области — 39.

В 2022 году разработанный в регионе проект «Цифровая забота» был признан одним из десяти лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени». Авторы инициативы предложили внедрить в домах престарелых систему «Умный дом», которая позволяет пожилым людям с помощью голосового помощника включать свет, телевизор, открывать шторы или окно. Сегодня в Новгородской области все «палаты милосердия» в домах престарелых и инвалидов обеспечены такой системой. В 2024 году стоит задача оснастить все 84 комнаты в Доме-интернате для ветеранов. Проект стали реализовывать в Самарской области и в Крыму.

Еще одна идея, реализованная в Новгородской области по итогам форума, касается поддержки социально уязвимых и незащищенных групп жителей. Речь идет о создании банка еды. Порядка 8 тыс. жителей области могут получать здесь продовольствие.