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На теле погибшей в Кемере россиянки не обнаружили следов насилия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Видимых следов насилия на теле погибшей в турецком Кемере россиянки Надежды Ярыгиной не обнаружили, заявила 12 января журналистам администрация отеля Akka Alinda, где она проживала.

Ее тело направят в больницу, где установят точную причину смерти. Родители россиянки смогут бесплатно жить в отеле, пока будет вестись следствие.

Гостиница также организует транспортировку тела.

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Ярыгина пропала 4 января, когда вышла из отеля в горы в Кемере. В Турцию женщина приехала еще 30 декабря, а вылететь должна была 8 января, однако на борту самолета она так и не появилась.

10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки предполагали, что Ярыгина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, и ее нужно искать именно там.

Ее тело было найдено 12 января. «Известия» поделились кадрами последних часов жизни российской туристки. На них видно, как женщина покидает отель. Она одета в кофту, брюки обувь на плоской подошве, а в руках несет сумку. Съемка датируется 4 января, Ярыгина вышла из отеля примерно в 08:58 мск.

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