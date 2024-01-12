МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев (признан иноагентом), вступивший 2022-м году в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из данных базы МВД.

«Волобуев Игорь, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке ведомства без указания статьи, по которой Волобуев привлекается к ответственности.

Игорь Волобуев с 2000 по 2016 годы руководил пресс-службой «Газпрома». Потом он перешел в Газпромбанк, где занимал пост вице-президента до 2022 года. В марте того же года уехал на Украину и присоединился к интернациональному батальону ВСУ.

Волобуева внесли в список иноагентов 13 октября 2023 года.